افریقا کیخلاف وائٹ بال سیریز کیلئے ٹکٹوں کی قیمتوں کا اعلان
راولپنڈی میں 1،لاہور میں 2 ٹی 20 جبکہ فیصل آباد میں 3 ون ڈے ہونگے
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقا کے ساتھ وائٹ بال سیریز کیلئے ٹکٹوں کی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔راولپنڈی میں ایک اور لاہور میں 2 ٹی 20 میچز کھیلے جائیں گے جبکہ فیصل آباد میں 3 ون ڈے میچز ہوں گے ۔راولپنڈی میں جنرل انکلوژرز کی قیمت 400 روپے رکھی گئی ہے ، پہلے ٹی 20 کے وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 800 روپے ہے جبکہ پریمیئم 700 اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹ 600 روپے ہے ، پی سی بی گیلری 1500، پلاٹینم باکس پر سیٹ کی قیمت 15 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔لاہور میں 2 ٹی 20 میچز میں جنرل انکلوژرز کی قیمت 400 روپے مقرر ہے ، قذافی سٹیڈیم میں فرسٹ کلاس کی ٹکٹ 600، پریمیئم 700 اور وی آئی پی ٹکٹ 800 روپے میں دستیاب ہوں گے ،وی آئی پی فار اینڈ 1500، وی آئی پی نیو پویلین ٹکٹ کی قیمت 2000 اور وی آئی پی گیلری کے ٹکٹ قیمت 2500 روپے مقرر کی گئی ہے ۔ ٹکٹوں کی فروخت گزشتہ روز شروع ہونی تھی جو اب 21 اکتوبر سے شروع ہو گی، پنڈی ٹیسٹ کے بعض انکلوژرز کے ٹکٹوں کی فروخت کی وجہ سے تاریخ میں رد و بدل ہوا ہے ۔فیصل آباد میں 3 ون ڈے میچز کے ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 400 روپے مقرر کی گئی ہے ، اقبال سٹیڈیم میں وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 800 اور فرسٹ کلاس انکلوژرز کی قیمت 600 روپے ، وی آئی پی گراؤنڈ فلور کی قیمت 3 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔