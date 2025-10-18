اسلام آباد ماڈل سکول فار بوائز راول ڈیم میں جدید فٹسال گراؤنڈ کا افتتاح
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وزارت بین الصوبائی رابطہ نے اسلام آباد کے سرکاری سکول میں جدید فٹسا ل گراؤنڈ کا افتتاح کردیا۔ وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی نے اسلام آباد ماڈل سکول فار بوائز راول ڈیم میں جدید فٹسال گراؤنڈ کا افتتاح کیا۔
