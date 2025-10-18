صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ماڈل سکول فار بوائز راول ڈیم میں جدید فٹسال گراؤنڈ کا افتتاح

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وزارت بین الصوبائی رابطہ نے اسلام آباد کے سرکاری سکول میں جدید فٹسا ل گراؤنڈ کا افتتاح کردیا۔ وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی نے اسلام آباد ماڈل سکول فار بوائز راول ڈیم میں جدید فٹسال گراؤنڈ کا افتتاح کیا۔

