ایشین یوتھ گیمز:پاکستان کا 53 رکنی دستہ شرکت کرے گا
31 اکتوبر تک شیڈول کھیلوں میں پاکستان 8 کھیلوں میں شرکت کرے گا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کا 53 رکنی دستہ 12 برس بعد ہونے والے تیسرے ایشین یوتھ گیمز میں شرکت کرے گا، بحرین میں 22 اکتوبر سے شروع ہونے والے گیمز میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان قومی دستے کے چیف ڈی مشن ہوں گے ۔ 31 اکتوبر تک شیڈول گیمز میں پاکستان 8 کھیلوں میں شرکت کرے گا، قومی دستے میں 7 خواتین اور 39 مرد کھلاڑی، ایک خاتون سمیت 5 ٹیم آفیشلز اور2سرکاری آفیشلز شامل ہیں۔ ایتھلیٹس میں 3مرد غلام مرتضی، محمد حسین فیض، محمد بہرام خان اور واحد خاتون ایتھلیٹ اقراء ریاض شامل ہیں ۔بیڈمنٹن میں واحد خاتون کھلاڑی کراچی ہی کی حمنا ارشاد ہیں، جوجسٹو میں 3 کھلاڑی حماد علی، محمد ثاقب اور صدام خان پاکستان کی نمائندگی کریں گے ۔14 رکنی کبڈی ٹیم کے کوچ راحت مقصود علی اور امجد علی ساجد منیجر کی ذمہ داری ادا کریں گے ، تائی کوانڈو میں 2 مرد کھلاڑی سید زوہیب قادری اور سیف اللہ اور واحد خاتون کھلاڑی کنیز زینب کے ساتھ غیر ملکی کوچ سیونگ او جوئے کوچ ہیں۔ریسلنگ میں 3 کھلاڑی محمد انعام ، محمد رحمان اور حسن علی جبکہ والی بال میں 14 کھلاڑی شامل ہیں ۔