سہ فریقی سیریز: افغانستان کا پاکستان کیساتھ کھیلنے سے انکار
حالیہ کشیدگی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ میچز منسوخ کردیئے ہیں:اے سی بی، سیریز شیڈول کے مطابق ہوگی ،زمبابوے نے پی سی بی کی دعوت قبول کر لی
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر) افغانستان کرکٹ بورڈ (اے سی بی)نے پاکستان میں ہونے والی سہ فریقی سیریز کھیلنے سے انکار کردیا،جس کے بعد زمبابوے کرکٹ نے سہ ملکی سیریز کھیلنے کیلئے پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کرلی۔افغان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ میچز منسوخ کر د یئے ہیں۔ افغان ٹیم پاکستان میں نومبر میں شیڈول سہ ملکی سیریز میں شرکت نہیں کریگی۔دوسری طرف افغانستان کے انکارکے بعد پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان ٹی ٹونٹی تین ملکی سیریز نومبر میں ہوگی۔ سیریز 17سے 29نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائیگی،پاکستان اور زمبابوے کا افتتاحی میچ 17نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائیگا۔ سری لنکا اور زمبابوے کا میچ 19 نومبر کو راولپنڈی میں شیڈول ہے جس کے بعد لاہور کا قذافی سٹیڈیم سہ ملکی سیریز کے دیگر پانچ میچز کی میزبانی کرے گا اور29نومبرکو فائنل ہوگا۔