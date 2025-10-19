قومی سکواڈ کی بھرپورمشقیں ،چیئرمین پی سی بی کاعشائیہ
کھلاڑیوں نے راولپنڈی سٹیڈیم میں فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ کی جم کر پریکٹس کی اسی جذبے سے کھیلیں،مزید کامیابیاں ملیں گی:محسن نقوی ،کھلاڑیوں کی تعریف
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ٹیم ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کو دو ٹیسٹ میچز میں وائٹ واش کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور کھلاڑی دوسرے میچ میں بھی فتح کے لیے پر امید ہیں۔گزشتہ روز قومی سکواڈ نے راولپنڈی سٹیڈیم میں فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ کی جم کر پریکٹس کی۔کوچز کے زیر نگرانی کھلاڑیوں نے نیٹ پریکٹس سے پہلے فزیکل ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ 20 اکتوبر سے شروع ہوگا،دریں اثنا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی دکھا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا، چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کی محنت، جذبے اور ٹیم ورک کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسی جوش و جذبے سے کھیلیں۔انشائاللہ مزید کامیابیاں ملیں گی،میرا یقین کامل ہے کہ مستقل مزاجی اور اتحاد سے مزید کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں، امید ہے کہ ٹیم آئندہ بھی ملک و قوم کا نام روشن کرتی رہے گی۔چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مزید کہا کہ کرکٹ محض کھیل نہیں بلکہ دوستی اور باہمی احترام کا پل ہے ، امید ہے پاکستانی ٹیم کرکٹ کی درخشاں روایات کی ہمیشہ پاسداری کرے گی۔