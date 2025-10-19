ون ڈے کیلئے نیا کپتان لانے کا فیصلہ،کل اعلان متوقع
شاہین آفریدی مضبوط امیدوار،ورلڈ کپ 2027ء تک کی ضمانت مانگی لی :ذرائع
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے نئے کپتان کی قیادت میں میدان میں اترے گی۔ پی سی بی کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ قومی ٹیم کی قیادت کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا،ممکنہ طورپرکل 20اکتوبرتک فیصلہ کرلیاجائیگا۔وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے باضابطہ طور پر چیئرمین پی سی بی کو آئندہ سیریز کے لیے کپتان کے نام کو حتمی شکل دینے کے لیے تحریری سفارش بھیج کر سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹی کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا کہا ہے ۔ اطلاعات اور قیاس آرائیوں کے مطابق، فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی ممکنہ طور پر محمد رضوان کی جگہ ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کیمطابق قومی ٹیم کی قیادت کے مضبوط امیدوار نے ورلڈ کپ 2027ء تک کی مکمل ضمانت مانگی ہے اورمعاملات میں فری ہینڈ کی بھی خواہش ظاہر کی ہے ۔