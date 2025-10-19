صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ورلڈ کپ، پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ بارش کی نذر

  • کھیلوں کی دنیا
کولمبو(سپورٹس ڈیسک )آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان میچ بارش کی نذر ہو گیا۔

کولمبو میں کھیلا گیا میچ بارش سے کئی بار متاثر ہوا، پہلے مقابلے کو 46 اوورز اور بعد میں 36اوورز تک محدود کیا گیا۔نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو کھیلنے کی دعوت دی، بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور 25 اوورز میں 5 وکٹ پر 92 رنز بنائے ۔اس کے بعد بارش کے باعث کھیل دوبارہ شروع نہیں ہو سکا، امپائرز نے میچ کے خاتمے کا اعلان کیا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا۔

 

