یورپین ڈس ایبل سنوکر چیمپئن شپ پاکستان نے جیت لی

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈٰیسک )پاکستان نے یورپین ڈس ایبل سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔البانیہ میں کھیلے گئے ایونٹ میں شہزاد بٹ نے گولڈ میڈل جیت کر ملکی پرچم بلند کیا ،شہزاد بٹ نے فائنل میں انگلینڈ کے ڈیو بولٹن کو تین، صفر سے شکست دی اور ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔

