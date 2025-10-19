پاکستان میں ٹینس کو مضبوط کرنے کا وقت آ گیا :اعصام الحق
پاکستان نومبر میں ایشین ٹینس فیڈریشن چیلنج ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ٹینس فیڈریشن (پی ٹی ایف) کے صدر اور عالمی شہرت یافتہ ٹینس سٹار اعصام الحق قریشی نے پاکستانی ٹینس کو بین الاقوامی سطح پر چیلنج کرنے کے قابل بنانے کیلئے نئی حکمت عملی کا اعلان کردیا۔ اسلام آباد ٹینس کمپلیکس میں پی ٹی ایف کی جانب سے اہم بریفنگ میں انہوں نے کہاکہ پاکستان میں ٹینس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا وقت آ گیا ہے ۔ ہمارے نوجوان ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر لانے کیلئے جدید تربیت، بہتر انفراسٹرکچر اور بین الاقوامی کوچز کی خدمات ناگزیر ہیں۔ پی ٹی ایف نے اسلام آباد میں نئی ٹینس کورٹس کی تعمیر کے منصوبے پر بھی کام شروع ہو چکا ہے ، جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی تعاون شامل ہے ۔ پاکستان اسی سال نومبر میں ایشین ٹینس فیڈریشن (اے ٹی ایف) چیلنج ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا ۔ یہ ٹورنامنٹ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے 12ممالک کے کھلاڑیوں کو شرکت کا موقع دے گا اور پاکستانی ٹینس کو علاقائی سطح پر مضبوط بنائے گا۔مزید برآں، انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے سال پاکستان اوپن ٹینس چیمپئن شپ کو عالمی سطح پر لائیو نشر کیا جائے گا، جس سے پاکستانی ٹینس کو نئی پہچان ملے گی۔ اعصام نے فنڈنگ اور سپانسرشپ کے چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی 27 سال بغیر کسی سپانسر کے گزارے ، لیکن اب میں یہ کلچر بدلنا چاہتا ہوں۔