سابق ٹیسٹ کرکٹر تنویر احمد کی والدہ انتقال کرگئیں
لاہور(سپورٹس ڈیسک )سابق ٹیسٹ کرکٹر و تجزیہ کار تنویر احمد کی والدہ انتقال کرگئیں ،سابق کپتان راشد لطیف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں تنویر احمد کی والدہ کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
ٹیسٹ کرکٹر تنویر احمد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ انکی مغفرت کے لیئے دعا کریں ۔ اللہ تعالیٰ انکو جواہر رحمت میں اعلی مقام عطا فرمائیں آمین،اناللہ واناالیہ راجعون۔ واضح رہے کہ تنویر احمد نے پانچ ٹیسٹ، دو ون ڈے اور ایک ٹی ٹونٹی میں مجموعی طور 20 وکٹیں حاصل کیں ۔