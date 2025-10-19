صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا پیسیفک گول بال چیمپئن شپ میں پاکستان کوایک اورشکست

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ایشیا پیسیفک گول بال چیمپئن شپ 2025 کے تیسرے روز چین اور ایران نے اپنی کامیابیوں کا سلسلہ برقرار رکھا، جبکہ پاکستان ایک اور شکست سے دوچار ہوا۔

مردوں کے مقابلوں میں سعودی عرب نے عراق کو 5-7، آسٹریلیا نے تھائی لینڈ کو 3-4، ازبکستان نے پاکستان کو 1-11، اور چین نے قازقستان کو 4-12 سے شکست دی۔ ایران نے ایک اور میچ میں عراق کو 3-8 سے ہرایا۔خواتین کے مقابلوں میں جنوبی کوریا نے تھائی لینڈ کو 0-7 سے ، جبکہ چین نے جاپان کو 1-3 سے مات دی۔ 

 

