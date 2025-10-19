قائداعظم ٹرافی :یاسرخان کی سنچری ،عامریامین کی 6وکٹیں
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کے پہلے دن کے کھیل کی نمایاں بات یاسرخان کی سنچری اور عامر یامین کی چھ وکٹوں کی عمدہ کارکردگی تھی۔
مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ایبٹ آباد نے اسلام آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 5 وکٹوں پر 375 رنز بنائے تھے ۔یاسرخان نے 173 رنز سکور کیے اور آؤٹ نہیں ہوئے ۔عمران خان کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں فاٹا کی ٹیم کراچی بلوز کے خلاف پہلی اننگز میں 312 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔ کراچی بلوز نے جواب میں ایک گیند کھیل کر کوئی رن نہیں بنایا تھا۔ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں سیالکوٹ کی ٹیم لاہور وائٹس کے خلاف پہلی اننگز میں 222 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ لاہور وائٹس نے کھیل ختم ہونے پر 2 وکٹوں پر 38 رنز بنائے تھے ۔ایبٹ آباد سٹیڈیم میں فیصل آباد کی ٹیم ملتان کے خلاف پہلی اننگز میں 212 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔عامر یامین نے 37رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کیں۔ملتان نے کھیل ختم ہونے پر ایک وکٹ کے نقصان پر 85 رنز بنائے تھے ۔ شعیب اختر سٹیڈیم راولپنڈی میں بہاولپور کی ٹیم پشاور کے خلاف پہلی اننگز میں 131 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ پشاور نے کھیل ختم ہونے پر 5 وکٹوں پر 125 رنز بنائے تھے ۔