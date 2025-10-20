راولپنڈی ٹیسٹ کا آج آغاز،ا ظہر محمود سیریز جیتنے کیلئے پر عزم
ہم ٹاس ہار بھی گئے تو کوشش ہوگی 350 رنز سے زائد سکور کریں،ہوسکتا ہے کہ تین سپنرز، ایک فاسٹ باؤلر کھلائیں،قومی ہیڈ کوچ ہمیں معلوم ہے نعمان علی اور ساجد خان کا چیلنج ہمیں پنڈی میں بھی درپیش ہوگا ، انہیں کھیلنے سے متعلق پلان بنالیا ہے ، ایڈن مارکرم
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہوگا ۔گزشتہ روز پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن ہوا۔ پریکٹس سیشن کے دوران کھلاڑیوں نے بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کیں، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے پچ کا جائزہ لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی، پچ دیکھ کر فائنل الیون کا اعلان کریں گے ۔پریس کانفرنس کرتے ہوئے اظہر محمود نے کہا کہ اگر ہم ٹاس ہار بھی گئے تو کوشش ہوگی کہ پہلی اننگز میں 350 رنز سے زائد سکور کریں۔ پہلے ٹیسٹ میں تمام 7 بلے بازوں نے رنز کیے سب نے اپنا کردار ادا کیا۔
بدقسمتی سے ہمارا لوئر آرڈر نہیں چل سکا، ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ رنز سکور کریں گے کیونکہ لوئر آرڈرز کے رنز بھی معنی رکھتے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں تین سپنرز، ایک فاسٹ باؤلر کھلائیں۔ ہمارا مقصد ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتنا ہے ۔اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ ہم بہترین ٹیم کے خلاف سیریز جیتیں۔جنوبی افریقی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ایڈن مارکرم نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے نعمان علی اور ساجد خان کا چیلنج ہمیں پنڈی میں بھی درپیش ہوگا۔ جنوبی افریقی کپتان نے کہا کہ نعمان علی اور ساجد خان کے حوالے سے ٹیم میٹنگ میں گفتگو ہوئی ہے ، انہیں کھیلنے سے متعلق پلان بنالیا ہے ۔ایڈن مارکرم نے کہا کہ یہاں بھرپور ٹریننگ کی ہے ، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیریز میں کم بیک کرتے ہوئے سیریز برابر کریں۔