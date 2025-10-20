لیلہ فرنینڈس نے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا
جمہوریہ چیک کی کوالیفائر ٹریزا ویلینٹووا کو 0-6، 7-5 اور 3-6سے ہرایا
ٹوکیو (سپورٹس ڈیسک)کینیڈا کی نامورٹینس سٹاراور ایونٹ کی فورتھ سیڈڈ لیلہ فرنینڈس نے ڈبلیو ٹی اے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ سپورٹس ویب سائٹ کے مطابق 23سالہ کینیڈین ٹینس سٹار لیلہ فرنینڈس نے ویمنز سنگلز مقابلوں کے فائنل میچ میں عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے جمہوریہ چیک کی 18 سالہ کوالیفائر ٹریزا ویلینٹووا کو 1-2 سیٹس سے شکست دے کر اپنے کیریئر کا پانچواں ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔ جاپان کے شہر اوساکا کے یو سوبو ٹینس سینٹرمیں ڈبلیو ٹی اے جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں کھیلے گئے خواتین کے سنگلز مقابلوں کے فائنل میچ میں کینیڈا کی ٹینس سٹار لیلہ فرنینڈس نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے جمہوریہ چیک کی 18 سالہ کوالیفائر ٹریزا ویلینٹووا کو 0-6، 7-5 اور 3-6سے شکست دے کر ٹورنامنٹ جیت لیا۔یہ کینیڈین ٹینس سٹار لیلہ فرنینڈس کا رواں سیزن کا دوسرا جبکہ کیریئر کا پانچواں ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل بھی ہے ۔