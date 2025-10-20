وینکوور مینز اوپن سکواش،اشعب عرفان فائنل میں داخل
وینکوور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اشعب عرفان وینکوور مینز اوپن سکواش کے فائنل میں پہنچ گئے۔اشعب عرفان پہلی مرتبہ پی ایس اے ورلڈ سیریز ایونٹ کے فائنل میں پہنچے ہیں۔
وینکوور اوپن کے سیمی فائنل میں اشعب نے سیکنڈ سیڈ انگلینڈ کے ایڈریان والر کو شکست دی۔ اشعب نے 68 منٹ کے سخت مقابلے میں تین۔دو سے کامیابی حاصل کی۔سیمی فائنل میں پاکستانی پلیئر کی جیت کا سکور 8-11، 11-8، 3-11، 11-5 اور 11-8 رہا۔فائنل میں اشعب کا مقابلہ انگلینڈ کے سیڈ 6 سیم ٹوڈ سے ہوگا۔ اس ایونٹ کی مجموعی انعامی رقم 31250 ڈالر ہے ۔