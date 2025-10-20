صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وینکوور مینز اوپن سکواش،اشعب عرفان فائنل میں داخل

  • کھیلوں کی دنیا
وینکوور مینز اوپن سکواش،اشعب عرفان فائنل میں داخل

وینکوور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اشعب عرفان وینکوور مینز اوپن سکواش کے فائنل میں پہنچ گئے۔اشعب عرفان پہلی مرتبہ پی ایس اے ورلڈ سیریز ایونٹ کے فائنل میں پہنچے ہیں۔

وینکوور اوپن کے سیمی فائنل میں اشعب نے سیکنڈ سیڈ انگلینڈ کے ایڈریان والر کو شکست دی۔ اشعب نے 68 منٹ کے سخت مقابلے میں تین۔دو سے کامیابی حاصل کی۔سیمی فائنل میں پاکستانی پلیئر کی جیت کا سکور 8-11، 11-8، 3-11، 11-5 اور 11-8 رہا۔فائنل میں اشعب کا مقابلہ انگلینڈ کے سیڈ 6 سیم ٹوڈ سے ہوگا۔ اس ایونٹ کی مجموعی انعامی رقم 31250 ڈالر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز لوٹ لئے ، 5موٹرسائیکل چوری

مریدکے :حادثات میں باپ بیٹے سمیت 3افراد جاں بحق

سرگودھا:گھریلو ملازمہ پر لاہور میں تشدد،بال کاٹ ڈالے

نارووال :لڑکا اور لڑکی قتل، لاشیں کار سے برآمد

کھلا پٹرول فروخت کرنیوالوں کیخلاف سول ڈیفنس کا ایکشن، 2 دکانیں سیل

گوجرہ پولیس کی کارروائی دو افراد گرفتار، منشیات برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak