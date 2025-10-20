ایشیا پیسیفک گول بال چیمپئن شپ،چین سب سے آگے
گروپ مرحلے میں بالترتیب مردوں اور خواتین کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ایران اور چین نے اپنی شاندار کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آئی بی ایس اے ایشیا پیسیفک گول بال چیمپئن شپ 2025 کے گروپ مرحلے میں بالترتیب مردوں اور خواتین کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ایونٹ ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیاہے ۔مردوں کے مقابلوں میں ایران نے پول "اے " میں 12 پوائنٹس کے ساتھ ناقابلِ شکست رہتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔ آسٹریلیا 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے ، تھائی لینڈ (9) تیسرے ، سعودی عرب (3) چوتھے اور عراق (0) پانچویں نمبر پر رہا۔
پول "بی" میں دفاعی چیمپئن چین نے 12 پوائنٹس کے ساتھ سبقت حاصل کرلی، جبکہ جنوبی کوریا 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ قازقستان نے 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن لی ۔خواتین کے مقابلوں میں چین نے پول "ایکس" میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل چار فتوحات کے ساتھ 12 پوائنٹس حاصل کیے ۔ جاپان 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے ، جنوبی کوریا 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے ، تھائی لینڈ 3 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے اور پاکستان (0) پانچویں نمبر پر رہا۔