قائداعظم ٹرافی تیسرا راؤنڈ،شامل حسین کی سنچری
لاہور وائٹس پہلی اننگز میں 235رنز بناکر آؤٹ،محمد حسنین کی 4 وکٹیں
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کے دوسرے دن اسلام آباد کے شامل حسین نے سنچری سکور کی۔ مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ایبٹ آباد کی ٹیم اسلام آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 437 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔یاسرخان نے 185 رنز سکور کیے ۔محمد ندیم نے تین وکٹیں حاصل کیں۔اسلام آباد کی ٹیم بھی اپنی پہلی اننگز میں228 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔شامل حسین نے 100 رنز سکور کیے ۔اسرارحسین نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ایبٹ آباد نے دوسری اننگز میں ایک وکٹ پر 45 رنز بنائے تھے ۔عمران خان کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں کراچی بلوز کی ٹیم فاٹا کے خلاف پہلی اننگز میں 207 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ شاہد عزیز نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔؎
فاٹا نے کھیل ختم ہونے پر اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 56 رنز بنائے تھے ۔ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں لاہور وائٹس کی ٹیم سیالکوٹ کے خلاف پہلی اننگز میں 235رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ محمد حسنین نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ سیالکوٹ نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 29 رنز بنائے تھے ۔ایبٹ آباد سٹیڈیم میں ملتان نے فیصل آباد کے خلاف پہلی اننگز میں7 وکٹوں پر 445 رنز بنائے تھے ۔ شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں پشاور کی ٹیم بہاولپور کے خلاف پہلی اننگز میں 278 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔،عمران رندھاوا نے 5،سفیان مقیم نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے ۔بہاولپور نے اپنی دوسری اننگز میں 7 وکٹوں پر218 رنز بنائے تھے ۔