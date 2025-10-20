صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
آسٹریلیا کی تیراک مولی او کیلاگھن کا نیا عالمی ریکارڈ

سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کی تیراک مولی او کیلاگھن نے امریکی ریاست الی نوائے کے شہر ویسٹمونٹ میں ہونے والے سوئمنگ ورلڈکپ میں 200 میٹر فری سٹائل مقابلے میں ایک منٹ 49.77 سیکنڈ کے وقت میں شارٹ کورس کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔

آسٹریلوی تیراک اس ایونٹ میں ایک منٹ 50 سیکنڈ کی حد توڑنے والی پہلی خاتون بن گئیں۔اس سے قبل ہانگ کانگ کی سیوبان ہوگہی نے 2021 میں ابوظہبی میں ہونے والی شارٹ کورس ورلڈ چیمپئن شپ میں ایک منٹ 50.31 سیکنڈ کا عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔مولی او کیلاگھن کی شاندار کارکردگی ایک ہفتے بعد سامنے آئی ہے ۔انہوں نے آسٹریلیا کی لینی پالسٹر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فتح حاصل کی، جو ایک منٹ 52.06 سیکنڈ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہیں۔ 

 

