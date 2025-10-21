قومی کرکٹر صہیب مقصود کیساتھ لاکھوں روپے کا فراڈ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی صہیب مقصود کے ساتھ ایک کار شوروم کے مالک نے مبینہ طور پر بڑا فراڈ کردیا، کرکٹر نے وزیراعلیٰ پنجاب سے تحقیقات کی اپیل کر دی۔
کرکٹر صہیب مقصود نے ایکس اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ سے متعلق ایک پوسٹ کی۔صہیب مقصود نے کہا کہ ملتان میں ایک شو روم کے مالک نے میرے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے ، میری ایک گاڑی جس کی قیمت ایک کروڑ 40 لاکھ روپے تھی، اس نے بغیر کاغذات کے بیچ دی، جب کہ اصل کاغذات ابھی بھی میرے پاس ہیں۔انہوں نے کہا کہ شوروم مالک نے اس کے بدلے میں مجھے ایک اور گاڑی دی جس کے کاغذات جعلی نکلے اور اس نے مجھ سے 70 لاکھ روپے اضافی بھی لیے ۔قومی کرکٹر نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میں حکومتِ پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے پر فوری توجہ دی جائے ۔