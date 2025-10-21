صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی کی پچ لاہور سے زیادہ مختلف نہیں:عبداللہ شفیق

  • کھیلوں کی دنیا
راولپنڈی کی پچ لاہور سے زیادہ مختلف نہیں:عبداللہ شفیق

سپن پچز بیٹرز کیلئے چیلنجنگ ،خراب پیچ سے گزرا لیکن نیٹس میں محنت کی ،گفتگو

راولپنڈی (سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیسٹ ٹیم کے اوپنر عبداللہ شفیق کہتے ہیں کہ کیچز ڈراپ کرنا کرکٹ کا حصّہ ہے ۔ راولپنڈی کی پچ، لاہور کی پچ سے زیادہ مختلف نہیں۔راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی آؤٹ فیلڈ سلو ہے ۔راولپنڈی میں دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد قومی ٹیسٹ ٹیم کے اوپنر عبداللہ شفیق نے پریس کانفرنس کی۔انہوں نے کہا کہ کیچز ڈراپ کرنا کرکٹ کا حصّہ ہے ۔خراب پیچ سے گزرا لیکن نیٹس میں محنت کی ہے ۔ میچ جیتنے کے باوجود ٹیم مینجمنٹ اور کھلاڑی خامیوں پر بات کرتے ہیں۔ خراب پرفارمنس کے دوران شان مسعود اور بابراعظم سے کرکٹ پر بات کی۔دونوں سینئر کھلاڑیوں نے گیپ کے دوران کافی ٹپس دیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے سینئرز سے کرکٹ پر بات ہوتی ہے ۔عبداللہ شفیق نے کہا کہ ٹاس کے معاملے میں دونوں ٹیسٹ میچوں میں خوش قسمت رہے ۔جتنی بیٹنگ کی جائے اتنا پچ کا اندازہ ہوتاہے ۔ سپن پچز بیٹرز کے لیے چیلنجنگ ہیں۔

 

