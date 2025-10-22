راولپنڈی ٹیسٹ: قومی ٹیم 333 پر آؤٹ، جنوبی افریقہ کے 185 رنز
کیشو نے 7 وکٹیں حاصل کیں،جواب میں جنوبی افریقہ کے پہلی اننگز میں 4 آؤٹ ، سٹبز 68 ،ویریانے 10 رنز کیساتھ کریز پر موجود قومی مڈل آرڈر دوسرے روز مکمل ناکام رہا، آصف آفریدی نے دو جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور ساجد خان نے ایک،ایک وکٹ حاصل کی
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روزجنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 185رنز بنا لیے ،ٹونی ڈی زورزی 55 رنز،ایڈن مارکرم 32،ریان رکلٹن 14 اور ڈیوڈ ٹریوس بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے ،ٹرسٹن سٹبز 68 رنز اور ویریانے 10 رنز کیساتھ کریز پر موجود ہیں۔پاکستان کی جانب سے پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے آصف آفریدی نے دو جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور ساجد خان نے ایک،ایک وکٹ حاصل کی ۔اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.
پاکستانی ٹیم کے کپتان شان مسعود 87 رنز،سعود شکیل 66 ، عبداللہ شفیق 57 ، سلمان علی آغا 45 ،محمد رضوان 19 ،امام الحق 17 ،بابر اعظم 16 ،ساجد خان 05،آصف آفریدی 04 ، شاہین شاہ آفریدی صفر رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ،نعمان علی 06 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے ۔جنوبی افریقہ کی جانب سے کیشو مہاراج نے 102 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کیں،ڈمن ہارمر نے دو اور ربادا نے ایک وکٹ حاصل کی۔اب بھی جنوبی افریقہ کو پاکستان کی پہلی اننگز کا سکور برابر کرنے کے لیے 148رنز درکار ہیں اور اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں