ویسٹ انڈیز 50 اوورز سپنرز سے کرانے والی دنیاکی پہلی ٹیم
بنگلادیش نے 50 اوورز میں 213 رنز بنائے ، کیربین نے سکور برابر کردیا میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا اور میزبان ٹیم 10 رنز کا ہدف حاصل نہ کرسکی
میرپور (سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز نے بنگلادیش کو دوسرے ایک روزہ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سپر اوور میں ہرادیا۔ تین میچوں کی سیریز ایک، ایک سے برابر ہوگئی۔میرپور میں کھیلے گئے میچ میں بنگلادیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ مقررہ اوورز میں ٹائی ہوگیا تھا، جس کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا اور میزبان ٹیم 10 رنز کا ہدف حاصل نہ کرسکی۔ بنگلادیش نے پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 213 رنز بنائے ، جواب میں ویسٹ انڈیز نے 9 وکٹ کے نقصان پر سکور برابر کردیا۔ویسٹ انڈیز اور بنگلادیش کے اس میچ کی ایک اور خاص بات یہ رہی ہے کہ 100 میں سے 91 اوورز سپنرز نے کروائے ۔ایک روزہ کرکٹ میں کسی بھی میچ میں سپنرز سے سب سے زیادہ اوورز کرانے کا ریکارڈ بن گیا ہے ۔دوسری طرف ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کا منفرد ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ویسٹ انڈیز ون ڈے میچ میں تمام 50 اوورز سپنرز سے کروانے والی دنیاکی پہلی ٹیم بن گئی۔ویسٹ انڈیز نے میرپور میں بنگلا دیش کے خلاف سیریز کے دوسرے ون ڈے میچ میں 5 سپنرز استعمال کیے اور پورے 50 اوورز سپنرز نے ہی کرائے ۔