صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ انڈیز 50 اوورز سپنرز سے کرانے والی دنیاکی پہلی ٹیم

  • کھیلوں کی دنیا
ویسٹ انڈیز 50 اوورز سپنرز سے کرانے والی دنیاکی پہلی ٹیم

بنگلادیش نے 50 اوورز میں 213 رنز بنائے ، کیربین نے سکور برابر کردیا میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا اور میزبان ٹیم 10 رنز کا ہدف حاصل نہ کرسکی

میرپور (سپورٹس ڈیسک)ویسٹ انڈیز نے بنگلادیش کو دوسرے ایک روزہ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سپر اوور میں ہرادیا۔ تین میچوں کی سیریز ایک، ایک سے برابر ہوگئی۔میرپور میں کھیلے گئے میچ میں بنگلادیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ مقررہ اوورز میں ٹائی ہوگیا تھا، جس کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا اور میزبان ٹیم 10 رنز کا ہدف حاصل نہ کرسکی۔ بنگلادیش نے پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 213 رنز بنائے ، جواب میں ویسٹ انڈیز نے 9 وکٹ کے نقصان پر سکور برابر کردیا۔ویسٹ انڈیز اور بنگلادیش کے اس میچ کی ایک اور خاص بات یہ رہی ہے کہ 100 میں سے 91 اوورز سپنرز نے کروائے ۔ایک روزہ کرکٹ میں کسی بھی میچ میں سپنرز سے سب سے زیادہ اوورز کرانے کا ریکارڈ بن گیا ہے ۔دوسری طرف ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کا منفرد ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ویسٹ انڈیز ون ڈے میچ میں تمام 50 اوورز سپنرز سے کروانے والی دنیاکی پہلی ٹیم بن گئی۔ویسٹ انڈیز نے میرپور میں بنگلا دیش کے خلاف سیریز کے دوسرے ون ڈے میچ میں 5 سپنرز استعمال کیے اور پورے 50 اوورز سپنرز نے ہی کرائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مشرق وسطیٰ اور اسکے اردگرد اتحادی حماس کو سیدھا کرنے کیلئے تیار ہیں:ٹرمپ

دنیا بھر میں مذہبی آزادی خطرے میں، سنگین خلاف ورزیاں جاری

سانائے تاکائچی جاپان کی پہلی خاتون وزیراعظم بن گئیں

سعودی عرب:اعضا عطیہ کرنیوالے 200 شہریوں کیلئے شاہی اعزازات کا اعلان

ٹرمپ کا آسٹریلیا کو نیوکلیئر حملہ آور آبدوزیں فراہم کرنیکا اعلان

محمد بن سلمان 17 نومبر کو واشنگٹن پہنچیں گے ،ٹرمپ سے ملاقات طے

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak