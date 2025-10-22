صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے قومی ٹی20سکواڈ کی تشکیل آخری مرحلے میں داخل ہوگئی، متعدد تبدیلیوں کا امکان ہے ۔ قومی سکواڈ میں دو سے تین تبدیلیاں متوقع ہے ، حسین طلعت اور خوشدل شاہ کا جگہ بچانا مشکل ہے ، عرفان نیازی اور نسیم شاہ کو سکواڈ میں شامل کئے جانے کا امکان ہے ۔ ٹی ٹونٹی سیریز میں بابر اعظم اور محمد رضوان کے سکواڈ میں شامل ہونے کا امکان نہیں جبکہ شاہین آفریدی کو آرا م دینے کی تجویز ہے ۔ذرائع کے مطابق پاکستان ٹی 20 کھلاڑی 25اکتوبر کو اسلام آباد میں رپورٹ کریں گے ، ٹریننگ سیشن 26 اکتوبرکو شیڈول ہے ۔تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کا پہلا میچ 28 اکتوبر کو پنڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا اور تیسرا ٹی ٹونٹی میچ 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو لاہور میں شیدول ہے ۔

 

