تھوڑا ایشو ،سعود کو مڈل آرڈر کے رنز نہ کرنیکی فکر
چوتھی اننگز بہت مشکل ،جتنا جلدی افریقہ کو آؤٹ کرتے ہیں،بہتر ہوگا
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستانی بلے باز سعود شکیل نے کہا ہے کہ تھوڑا ایشو ہے ،مڈل آرڈر منٹین نہیں کر پارہے ،زیادہ رنز نہیں کر پا رہے ،اگر ٹیسٹ میچ جیتنے ہیں تو ایسی غلطیاں نہیں ہونا چاہیں۔ دوسرے روز میچ کے اختتام پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاء اللّٰہ بہتر کریں گے ،بیک ٹو بیک وکٹ نہیں کھونا چاہئیں ،خوش ہوں آصف کھیلے انکا تجربہ بھی زیادہ ہے ،سمجھتا ہوں میچ کے تیسرے روزکا پہلا سیشن بہت اہم ہوگا ،اس وکٹ پر چوتھی اننگز بہت مشکل ہوگی،کوشش ہوگی جتنا جلدی ساؤتھ افریقہ کو آؤٹ کرتے ہیں،بہتر ہوگا، میں سمجھ رہا تھا وکٹ سپن لے گی لیکن ایسا نہیں تھا،وکٹ کا رول بہت اہم ہوتا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیلے تو بہت زیادہ تھا، یہ بہتر وکٹ ہے وکٹ پر جو ٹائم زیادہ دے گا بہتری دکھائے گا،اظہر بھائی سے وکٹ کے لیے مشورہ لیتے ہیں۔