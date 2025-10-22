صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رضوان کیساتھ غلط ہوا، شاہین کی کپتانی پر عامر کا ردعمل

  • کھیلوں کی دنیا
رضوان کیساتھ غلط ہوا، شاہین کی کپتانی پر عامر کا ردعمل

کپتانی کا انحصار صرف ایک اچھی یا بری سیریز پر نہیں ہونا چاہیے ،سابق بولر

کراچی (سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے شاہین آفریدی کو کپتان بنانے پر ردعمل کا اظہارکرتے ہوئے کہاہے کہ رضوان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ۔سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے ویڈیو بیان میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ محمد رضواان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا ہے ، ان حالات میں یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے ۔انہوں نے کہا کہ رضوان کی قیادت میں جنوبی افریقا اور آسٹریلیا میں سیریز جیتے جو ہمارے بڑے کپتان بھی حاصل نہیں کرسکے ، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا۔محمد عامر نے کہا کہ کپتانی کا انحصار صرف ایک اچھی یا بری سیریز پر نہیں ہونا چاہیے ۔سابق فاسٹ بولر نے کہا کہ کپتان راتوں رات نہیں بنتے تاہم یہاں ایک خراب سیریز کپتان کی جگہ لینے کیلئے کافی ہے ، رضوان ذہین کپتان ہے اور اس میں مہارت بھی ہے ۔انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر شاہین کو قومی ٹیم کی باگ دوڑ سونپنی ہی تھی تو پہلے انہیں نائب کپتان بنانا چاہیے تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ناسا کے ایک سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی

امریکا ، خطرناک کیڑے لیفہاپّر کی نئی قسم دریافت

میامی،فضا میں ویڈیو گیم کھیلنے کیلئے ہیلی کاپٹر کا استعمال

سعودی عرب میں نایاب ’السرح‘ درخت دریافت

پرندے بِیٹ کرنے کیلئے کن گاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں

دوستی،دوسروں کے کام آنا معمر افراد کیلئے بھی مفید

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak