رضوان کیساتھ غلط ہوا، شاہین کی کپتانی پر عامر کا ردعمل
کپتانی کا انحصار صرف ایک اچھی یا بری سیریز پر نہیں ہونا چاہیے ،سابق بولر
کراچی (سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے شاہین آفریدی کو کپتان بنانے پر ردعمل کا اظہارکرتے ہوئے کہاہے کہ رضوان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ۔سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے ویڈیو بیان میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ محمد رضواان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا ہے ، ان حالات میں یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے ۔انہوں نے کہا کہ رضوان کی قیادت میں جنوبی افریقا اور آسٹریلیا میں سیریز جیتے جو ہمارے بڑے کپتان بھی حاصل نہیں کرسکے ، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا۔محمد عامر نے کہا کہ کپتانی کا انحصار صرف ایک اچھی یا بری سیریز پر نہیں ہونا چاہیے ۔سابق فاسٹ بولر نے کہا کہ کپتان راتوں رات نہیں بنتے تاہم یہاں ایک خراب سیریز کپتان کی جگہ لینے کیلئے کافی ہے ، رضوان ذہین کپتان ہے اور اس میں مہارت بھی ہے ۔انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر شاہین کو قومی ٹیم کی باگ دوڑ سونپنی ہی تھی تو پہلے انہیں نائب کپتان بنانا چاہیے تھا۔