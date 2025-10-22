قائداعظم ٹرافی تیسرا راؤنڈ ،فاٹا نے کراچی بلوز کو ہرا دیا
سیالکوٹ نے لاہور وائٹس کو 284 رنز ،ایبٹ آباد نے اسلام آباد کو شکست دی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ کے چوتھے اور آخری دن فاٹا نے کراچی بلوز کو 184 رنز سے شکست دے دی۔سیالکوٹ نے لاہور وائٹس کو 284 رنز سے شکست دی۔ایبٹ آباد نے اسلام آباد کو 70 رنز سے ہرادیا۔ملتان نے فیصل آباد کو 10 وکٹوں سے ہرادیا۔عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں کراچی بلوز کو جیت کے لیے 296 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم صرف 111 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ شاہدعزیز نے 33 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں ۔مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں اسلام آباد کو ایبٹ آباد کے خلاف جیت کے لیے 524 رنز کا ہدف ملا تھا۔
تاہم اس کی کوششیں 453 رنز پر آکر رک گئیں ۔ راجہ حمزہ وحید نے 117 رنز سکور کیے ۔سرمد بھٹی نے 109 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں لاہور وائٹس کو سیالکوٹ کے خلاف جیتنے کے لیے 390 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم صرف 105 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ ایبٹ آباد سٹیڈیم میں ملتان کو فیصل آباد کے خلاف جیتنے کے لیے صرف 35 رنز کا ہدف ملا تھا جو اس نے کسی نقصان کے بغیر حاصل کرلیا،اس سے قبل فیصل آباد کی ٹیم دوسری اننگز میں 373 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔عاصم علی ناصر نے 114 رنز سکور کیے ۔ محمد شان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔