ٹی ٹونٹی،ون ڈے سیریز کیلئے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی ٹونٹی اور ون ڈے سیریز کے لئے پاکستان بھر سے ٹکٹوں کی فروخت کا عمل شروع ہوگیا۔
راولپنڈی ٹی ٹونٹی میچ کی کم سے کم ٹکٹ 400 روپے ، زیادہ سے زیادہ 15 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔ قذافی سٹیڈیم لاہور کیلئے کم سے کم ٹکٹ 400 روپے ، زیادہ سے زیادہ 2500 روپے مقرر کی گئی ہے ، جنرل 400 روپے ، فرسٹ کلاس 600 روپے ، پریمیئم 700 روپے ، وی آئی پی 800 روپے رکھی گئی ہے ۔ فیصل آباد اقبال سٹیڈیم کیلئے کم سے کم ٹکٹ 400 روپے ، زیادہ سے زیادہ 3000 روپے مقرر رکھی گئی ہے ، جنرل 400 روپے ، فرسٹ کلاس 600 روپے ، وی آئی پی 800 روپے اور وی آئی پی گراؤنڈ فلور 3000 روپے رکھی گئی ہے ۔