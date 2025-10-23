ٹاپ آرڈر ناکام قومی ٹیم کیلئے راولپنڈی ٹیسٹ بچانا چیلنج بن گیا
پاکستان نے دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پر 94رنز بنا لیے ،بابر 49 ، رضوان16 رنز کیساتھ کریز پر موجود، 23 رنز کی برتری حاصل جنوبی افریقہ پہلی اننگز میں 404 رنز بنا کر آؤٹ،9 وکٹوں پر متھو سامی نے ربادا کے ساتھ ملکر ٹیم سکور میں قیمتی 98 رنز کا اضافہ کیا
راولپنڈی ( سپورٹس رپورٹر)ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے دوسرے ٹیسٹ میں جنوبی افریقا نے پاکستانی ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کرکے اپنی پوزیشن مستحکم کرلی۔ تیسرے روزکے ا ختتام پرپاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 94رنز بنا لیے ،بابر اعظم 49 رنز اور محمد رضوان16 رنز کیساتھ کریز پر موجود ہیں،امام الحق 09 رنز،عبداللہ شفیق 06 رنز اور کپتان شان مسعود بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے ،جنوبی افریقہ کی جانب سے سمن ہارمر نے تین اور ربادا نے ایک وکٹ حاصل کر رکھی ہے ۔پاکستان کو جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز کے سکور پر 23 رنز کی برتری حاصل ہے اور اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں۔اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 404 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی اور اس نے پاکستان پر 71 رنز کی برتری حاصل کر لی تھی ،پروٹیز کی 8 وکٹیں 235 رنز پر گرگئی تھیں،
جس کے بعد جنوبی افریقا کی ٹیم کے ٹیل اینڈرز نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے خلاف 169 رنز سکورکرتے ہوئے اپنی ٹیم کی پوزیشن مستحکم بنا دی۔8 کھلاڑیوں کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد متھو سامی اور کیشو مہاراج نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 71 رنز کی شراکت قائم کی جبکہ متھو سامی نے ربادا کے ساتھ ملکر بھی قیمتی 98 رنز کا اضافہ کیا اور ٹیم کا سکور 404 رنز تک پہنچایا۔ ربادا 71 رنز بنا کر آصف آفریدی کا چھٹا شکار بنے جبکہ متھو 89 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔پاکستان کی جانب سے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے آصف آفریدی نے 79 رنز کے عوض 6 ،نعمان علی نے دو جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور ساجد خان نے ایک ،ایک وکٹ حاصل کی۔