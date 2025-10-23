سرفراز احمد کو ہٹانے پر خرابی شروع ہوئی:توصیف احمد
جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، سابق کرکٹر
کراچی (سپورٹس ڈیسک)سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد نے شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنانے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ سرفراز کو ہٹانے پر خرابی شروع ہوئی۔ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق کرکٹر توصیف احمد نے کہا کہ خرابی سرفراز احمد کو ہٹانے کے بعد سے شروع ہوئی تھی جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔انہوں نے کہا کہ یہ سب سرفراز کے خلاف ہوگئے تھے ، جن کو ہٹایا گیا ہے وہ پیش پیش تھے ، اس کے بعد ظاہر ہے پہلے شاہین کو ہٹایا تھا۔توصیف احمد نے کہا کہ لڑکے خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ چار کسی کے ہیں اور چار الگ ہیں اس طرح کا حساب کتاب ٹیم میں موجود ہے ۔ سابق کرکٹر نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے ہی گڑ بڑ چل رہی ہے اب کیا کریں گے کیا رضوان رہیں گے ، پہلے بات کرلینی چاہیے تھی کہ رضوان آپ کو ہٹا رہے ہیں۔واضح رہے کہ گزشتہ روز پی سی بی نے جنوبی افریقا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے محمد رضوان کو ہٹا کر شاہین شاہ آفریدی کو کپتان مقرر کیا ہے ۔