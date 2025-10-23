صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیسٹ با لرز رینکنگ ، نعمان کی پہلی بار دوسری پوزیشن

بیٹنگ رینکنگ میں کوئی پاکستانی ٹاپ ٹین میں شامل نہیں، سعود کا 13 واں نمبر

 راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر )انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹیسٹ کرکٹ میں باؤلرز کی رینکنگ جاری کردی، پاکستانی سپنر نعمان علی کیریئر میں پہلی مرتبہ دنیا کے دوسرے بہترین باؤلر بن گئے ۔آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ نئی ٹیسٹ رینکنگ میں بھارت کے جسپریت بمراہ 882 پوائنٹس کے ساتھ تاحال پہلے نمبر پر براجمان ہیں جبکہ پاکستانی سپنر نعمان علی 853 پوائنٹس کے ساتھ 4 درجے ترقی پاکر دوسرے نمبر پر آگئے ۔راولپنڈی ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں نعمان علی شاندار بولنگ کرکے بمراہ کے لئے خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔نیوزی لینڈ کے میٹ ہنری تیسرے ، آسٹریلیا کے پیٹ کمنز چوتھے جبکہ جنوبی افریقہ کے کگیسو ربادا 3 درجے تنزلی کے بعد 5 ویں نمبر پر آگئے ۔بیٹنگ رینکنگ میں کوئی پاکستانی ٹاپ ٹین میں شامل نہیں، سعود شکیل 13 ویں نمبر پر موجود ہیں۔

 

