ہاکی میں بہت سے ایشوز کو حل کرنا ضروری :حنان شاہد
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم کے کپتان حنان شاہد نے کہا ہے کہ سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں بھارتی کھلاڑیوں سے ہینڈ شیک کرکے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ایک انٹرویومیں انہوں نے کہاکہ آٹھ روز میں چھ انٹرنیشنل میچز کھیلنا آسان نہیں، ریکوری کے لیے وقت نہ مل سکنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میچ سے پہلے ریسٹ ڈے تھا، وہاں اچھا پرفارم کیا، اگلے روز میچ میں کارکردگی اچھی نہیں دے سکے ۔
حنان شاہد کے مطابق پاکستان میں ہاکی گلیمر نہیں رہا، نوجوان کھلاڑیوں کا رجحان دوسرے کھیلوں کی طرف زیادہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہاکی کھیلنے والوں کی بہت کمی ہے ، نوکریاں نہیں، سہولیات کا فقدان ہے ، پی ایچ ایف کے پاس مطلوبہ فنڈز نہیں، کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل میچز کا تجربہ دلانا بہت اہمیت رکھتا ہے ،بہت سے ایشوز کو حل کرنا ضروری ہے ۔