پی ایچ ایف کوانتخابات تک ذمہ داریاں جاری رکھنے کی ہدایت
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتخابات پی ایچ ایف آ ئین کے تحت متفقہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کروانے کی سفارش کرتے ہوے موجودہ باڈی کوانتخابات تک اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کی ہدایت کردی۔ چیئرمین شیخ آفتاب کی سربراہی میں اجلاس میں میں فیڈریشن کے معاملات اور آئندہ انتخابات پر تفصیلی غور کیا گیا جبکہ پی ایچ ایف حکام نے حالیہ سرگرمیوں، آئینی معاملات اور انتخابی عمل سے متعلق بریفنگ دی۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتخابات پی ایچ ایف آ ئین کے تحت متفقہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کروانے کی سفارش کرتے ہوے موجودہ باڈی کوانتخابات تک اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کی ہدایت کردی۔ چیئرمین شیخ آفتاب کی سربراہی میں اجلاس میں میں فیڈریشن کے معاملات اور آئندہ انتخابات پر تفصیلی غور کیا گیا جبکہ پی ایچ ایف حکام نے حالیہ سرگرمیوں، آئینی معاملات اور انتخابی عمل سے متعلق بریفنگ دی۔