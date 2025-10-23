پاکستان فٹبال فیڈریشن کا سعودی فیڈریشن کے ساتھ معاہدہ
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) پاکستان فٹبال فیڈریشن کا سعودی فٹبال فیڈریشن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔معاہدے کے تحت فٹبال کی بہتری کیلئے دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے ۔پی ایف ایف کے صدر محسن گیلانی اور سعودی فٹبال فیڈریشن کے سربراہ یاسر المصحال نے ایم او یو پر دستخط کیے ۔معاہدے کے تحت کوچ ڈویلپمنٹ، ویمن فٹبال اور یوتھ فٹبال پر کام کیا جائے گا۔ دونوں ملکو کے درمیان فٹبالرز کے تربیتی ایکسچینج پروگرام ہوں گے ۔
