چیف آف دی نیول سٹاف امیچور گالف کپ کا آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
چیف آف دی نیول سٹاف امیچور گالف کپ کا آغاز

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)18ویں چیف آف دی نیول سٹاف امیچور گالف کپ کا مارگلہ گرینز گالف کلب اسلام آباد میں آغاز ہوگیا۔ پیٹرن پاکستان نیوی گالف (نارتھ) ریئر ایڈمرل ثاقب الیاس نے ایونٹ کے اہم پہلوؤں اورمختلف کیٹیگرز میں اس کے انعقاد پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ ٹورنامنٹ 26 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس میں مہمانوں اور سپانسرز کے لیے دعوتی میچ کے ساتھ ساتھ امیچرز، سینئرز، لیڈیز اور جونیئرز کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے ۔

