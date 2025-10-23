صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عامر جمال کی نومولود بیٹی انتقال کرگئی، محسن نقوی کا اظہار افسوس

لاہور (سپورٹس ڈیسک)قومی آل راؤنڈر عامر جمال کی نومولود صاحبزادی انتقال کرگئی۔ ایکس پر عامر جمال نے نومولود کا ہاتھ تھامے شیئر کی گئی تصویر کیساتھ لکھا کہ اللہ سے اللہ کی طرف!میری ننھی شہزادی میں آپ کو زیادہ دیر تک نہیں سنبھال سکا، ماں اور بابا آپ کو یاد کریں گے ،اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عامر جمال اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت کیا ۔

