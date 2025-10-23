صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل فخر شاہ پر پابندی

  • کھیلوں کی دنیا
فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل فخر شاہ پر پابندی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل فخر شاہ پر بغیر اجازت بیرون ملک ٹیمیں بھیجنے کے باعث پابندی عائد کردی۔ بیس بال فیڈریشن نے ملائیشیا اور تائی پے میں بغیر این او سی شرکت کی۔ فخر علی شاہ کو 30 دن میں اپیل کا حق حاصل ہے ۔

پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل فخر شاہ پر بغیر اجازت بیرون ملک ٹیمیں بھیجنے کے باعث پابندی عائد کردی۔ بیس بال فیڈریشن نے ملائیشیا اور تائی پے میں بغیر این او سی شرکت کی۔ فخر علی شاہ کو 30 دن میں اپیل کا حق حاصل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دماغ میں خودکشی پر ابھارنے والا کیمیکل دریافت

ایسے ملک میں مچھر دریافت جہاں آج تک دیکھا نہیں گیا

کروشیا میں2000سال قبل غرق ہونیوالا جہاز دریافت

کروشیا ،1800سال قدیم رومی سپاہیوں کی لاشیں برآمد

گرتے دانت آپکی موت کا پیش خیمہ ہوسکتے ہیں:تحقیق

شہری نے بینائی کھودینے کے بعد آنکھ میں ہیرا لگوا لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak