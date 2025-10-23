فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل فخر شاہ پر پابندی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل فخر شاہ پر بغیر اجازت بیرون ملک ٹیمیں بھیجنے کے باعث پابندی عائد کردی۔ بیس بال فیڈریشن نے ملائیشیا اور تائی پے میں بغیر این او سی شرکت کی۔ فخر علی شاہ کو 30 دن میں اپیل کا حق حاصل ہے ۔
پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری جنرل فخر شاہ پر بغیر اجازت بیرون ملک ٹیمیں بھیجنے کے باعث پابندی عائد کردی۔ بیس بال فیڈریشن نے ملائیشیا اور تائی پے میں بغیر این او سی شرکت کی۔ فخر علی شاہ کو 30 دن میں اپیل کا حق حاصل ہے ۔