  • کھیلوں کی دنیا
ربادا نے آخری نمبر پر بہترین اننگز کھیلی:متھوسامی

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)ساؤتھ افریقہ کے آل راؤنڈر متھوسامی نے کہا ہے کہ ربادا نے آخری نمبر پر بہترین اننگز کھیلی، میں نے ربادا کو سپورٹ کیا، ربادا کے ساتھ پارٹنرشپ بہت اہم تھی،امید ہے ساؤتھ افریقی ٹیم بقیہ راولپنڈی ٹیسٹ میں مضبوط پوزیشن پر ہوگی۔ نئی گیند برِصغیر کی پچز پر پڑ کر زیادہ تیزنکلتی ہے ، اب آگے پچ زیادہ چیلنجنگ ہوگی، میں نے سویپ اور ریویرس سویپ پر کافی کام کیاہے ۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی سپنرز کے لیے سازگار پچز بنتی ہیں۔

