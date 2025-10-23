صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربادا نے 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ کر نئی تاریخ رقم کر دی

  • کھیلوں کی دنیا
ربادا نے 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ کر نئی تاریخ رقم کر دی

لاہور(سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقی کرکٹر کگیسو ربادا نے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شاندار اننگز کھیل کر 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ جنوبی افریقی بیٹر 11ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے اور صرف 61 گیندوں پر 71 رنز کی اننگز کھیلی ،ربادا نے ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقا کی جانب سے 11 ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے سب بڑا انفرادی سکور کا 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ربادا سے قبل یہ ریکارڈ کا ریکارڈ برٹ وولگر کے نام تھا، جنہوں نے 1906 میں انگلینڈ کے خلاف 62 رنز بنائے تھے ۔

جنوبی افریقی کرکٹر کگیسو ربادا نے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شاندار اننگز کھیل کر 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ جنوبی افریقی بیٹر 11ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے اور صرف 61 گیندوں پر 71 رنز کی اننگز کھیلی ،ربادا نے ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقا کی جانب سے 11 ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے سب بڑا انفرادی سکور کا 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ربادا سے قبل یہ ریکارڈ کا ریکارڈ برٹ وولگر کے نام تھا، جنہوں نے 1906 میں انگلینڈ کے خلاف 62 رنز بنائے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں مندی، حصص قیمتیں 49 فیصد گرگئیں

غیر ملکی سرمایہ کاری پرمنافع منتقلی کے تازہ اعداد وشمار جاری

کارپوریٹ شعبہ مضبوطی کیلئے اسٹیک ہولڈرز سے دوسرا مشاورتی اجلاس

اسٹیل ملز: اصلاحی اقدامات پرعدم توجہی سے وجود کو خطرہ

4سالہ دور میں 57 ہزار شکایات نمٹائیں، ٹیکس محتسب

سونا 7ہزار 538 روپے سستا تولہ 4 لاکھ 37 ہزار کا ہوگیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak