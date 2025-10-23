ربادا نے 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ کر نئی تاریخ رقم کر دی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقی کرکٹر کگیسو ربادا نے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شاندار اننگز کھیل کر 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ جنوبی افریقی بیٹر 11ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے اور صرف 61 گیندوں پر 71 رنز کی اننگز کھیلی ،ربادا نے ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقا کی جانب سے 11 ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے سب بڑا انفرادی سکور کا 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ربادا سے قبل یہ ریکارڈ کا ریکارڈ برٹ وولگر کے نام تھا، جنہوں نے 1906 میں انگلینڈ کے خلاف 62 رنز بنائے تھے ۔
جنوبی افریقی کرکٹر کگیسو ربادا نے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں شاندار اننگز کھیل کر 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ جنوبی افریقی بیٹر 11ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے اور صرف 61 گیندوں پر 71 رنز کی اننگز کھیلی ،ربادا نے ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقا کی جانب سے 11 ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے سب بڑا انفرادی سکور کا 119 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ربادا سے قبل یہ ریکارڈ کا ریکارڈ برٹ وولگر کے نام تھا، جنہوں نے 1906 میں انگلینڈ کے خلاف 62 رنز بنائے تھے ۔