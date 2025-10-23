بنگلہ دیش،ویسٹ انڈیز آج مد مقابل
ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج شیر بنگلہ نیشنل سٹیڈیم، ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم اپنے دورہ بنگلہ دیش کے دوران میزبان ٹیم کے خلاف ایک 3 ون ڈے اور 3 ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلے گی۔
