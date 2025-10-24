جنوبی افریقہ کی 18سال بعد پاکستانی سرزمین پر فتح،سیریز برابر
پاکستان ٹیم دوسری اننگز میں 138رنز پر ڈھیر ہو گئی ، بابر اعظم 50رنز بناکر نمایاں رہے ،جنوبی افریقہ نے 8وکٹوں سے فتح حاصل کی نعمان علی نے دو وکٹیں حاصل کیں،کیشو مہاراج کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا،سمن ہارمر نے 50 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)جنوبی افریقا نے راولپنڈی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو8وکٹوں سے شکست دے کر دو میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کرلی۔راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقا نے 68 رنز کا ہدف باآسانی 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ یہ جنوبی افریقا کی پاکستانی سرزمین پر ٹیسٹ کرکٹ میں 2007 کے بعد پہلی فتح ہے ۔پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانیوالے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگز میں دو وکٹوں کے نقصان پر 73 رنز بنا کر 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی
،کپتان ایڈن مارکرم 42 رنز اور ٹرسٹن سٹبز بغیر کوئی رن بنا ئے آؤٹ ہوئے ،ریان ریکٹن 25 رنزاور ٹونی ڈی زورزی صفر رنز کیساتھ ناٹ آؤٹ رہے ۔پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے دو وکٹیں حاصل کیں۔جنوبی افریقہ کے سپنر کیشو مہاراج کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔اس سے پہلے پاکستانی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 138 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی ،پاکستان کی جانب سے بابر اعظم 50 رنز،سلمان آغا 28 ،محمد رضوان 18،ساجد خان 13، سعود شکیل 11،امام الحق 09،عبداللہ شفیق 06 رنز،شان مسعود ،شاہین شاہ آفریدی اور نعمان علی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے ۔جنوبی افریقہ کی جانب سے سمن ہارمر نے 50 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں جبکہ کیشومہاراج نے دو اورربادا نے ایک وکٹ حاصل کی۔پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 333رنز جبکہ جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 404 رنز بنائے تھے ۔