کوالٹی ٹیم کو موقع دینگے تو جارحانہ جواب ملے گا:اظہر محمود
پاکستان زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے گا تو تجربہ آئے گا، میچ میں20 وکٹیں لینا ضروری سپنرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کرنا سیکھنی ہوگی، قومی ہیڈ کوچ کی پریس کانفرنس
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ پارٹنر شپ کو ہم مکمل نہیں کرسکے ،سامی نے اچھا کھیل پیش کیا،جب مد مقابل کو موقع دیں گے تو وہ بہتر پرفارم کرہے گی، ہمیں ٹیسٹ میچز ریگولر کھیلنا پڑیں گے ۔میچ کے اختتام پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اظہر محمود نے کہا کہ ہمیں ٹیم پر کام کرنے کی ضرورت ہے ،موتھوسامی نے اچھی بیٹنگ کی، سکور کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ، سٹرائک روٹیٹ کرنی چاہیے تھی،ساؤتھ افریقہ نے بلاک نہیں کیا، رنز سکور کیے
، انٹرنیشنل کرکٹ میں دماغی طور پر مضبوط ہونا چاہیے ، پاکستان نے کیچز ڈراپ کیے ، سٹیمپ چھوڑا،کوالٹی ٹیم کو موقع دیں گے تو جارحانہ جواب ملے گا،میچ میں20 وکٹیں لینا ضروری ہوتی ہیں،پاکستان کو بیٹنگ کولیپس کا سامنا کرنا پڑا، ساؤتھ افریقہ نے راولپنڈی ٹیسٹ میں اچھی بیٹنگ کی،گزشتہ سال ہم نے صرف چار ٹیسٹ میچز کھیلے ،پاکستان زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے گا تو تجربہ حاصل ہوگا، ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی سپنرز کے لیے سازگار پچز بنانی پڑیں گی، راولپنڈی ٹیسٹ کی پِچ نے ہر طرح کے باؤلرز کو مدد دی،ساؤتھ افریقہ کے پاس باؤلنگ میں کافی تجربہ ہے ، سپنرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کرنا سیکھنی ہوگی، آغا کے ساتھ لوئر آرڈر نے سکور نہیں کیا۔