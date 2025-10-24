کوہلی کا ون ڈے میں سب سے زیادہ صفر پر آؤٹ ہونیکا ریکارڈ
ایڈیلیڈ(سپورٹس ڈیسک)ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچریوں کا اعزاز حاصل کرنے والے بھارتی سٹار بیٹر ویرات کوہلی نے موجودہ کرکٹرز میں صفر پر آؤٹ ہونے کا ناپسندیدہ ریکارڈ قائم کر دیا۔۔۔
ویرات کوہلی آسٹریلیا کیخلاف دوسرے ون ڈے میں بھی صفر پر آؤٹ ہوئے ۔ پہلے ون ڈے میں بھی کوہلی صفر پر پویلین لوٹے تھے ۔ کوہلی اپنے ون ڈے کیریئر میں 18 بار صفر پر آؤٹ ہوچکے ہیں۔دوسری طرف کوہلی نے پویلین واپس جاتے ہوئے اپنے گلوز ہاتھ میں لے کر اوپر کی جانب اٹھائے ۔ شائقین اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کیلئے تالیاں بجائیں۔ شائقین کی جانب سے کوہلی کے اس اشارے کو ان کی ممکنہ ریٹائرمنٹ کا اشارہ قرار دیا جارہا ہے جبکہ بعض کا ماننا ہے کہ یہ صرف ان کا مداحوں کیلئے احترام کا اظہار تھا۔