صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز

  • کھیلوں کی دنیا
علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان سلطانز کی انتظامیہ نے پی سی بی کے نوٹس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی ترین کے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے گئے تھے۔۔۔

فرنچائز کے ترجمان کے مطابق علی ترین نے ہمیشہ لیگ اور نوجوان کرکٹرز کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا تاہم تعمیری تنقید کو جرم سمجھنا افسوسناک ہے ، یہ پی ایس ایل انتظامیہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ پی ایس ایل انتظامیہ سوالات سننے اور جواب دہی کیلئے تیار نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak