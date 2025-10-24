علی ترین نے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے :ملتان سلطانز
ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان سلطانز کی انتظامیہ نے پی سی بی کے نوٹس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی ترین کے بیانات پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دئیے گئے تھے۔۔۔
فرنچائز کے ترجمان کے مطابق علی ترین نے ہمیشہ لیگ اور نوجوان کرکٹرز کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا تاہم تعمیری تنقید کو جرم سمجھنا افسوسناک ہے ، یہ پی ایس ایل انتظامیہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ پی ایس ایل انتظامیہ سوالات سننے اور جواب دہی کیلئے تیار نہیں۔