پاکستان کا دورہ آسان نہیں تھا،جیتنے سے اعتماد ملا :ربادا
پانچ وکٹیں اننگز میں لینا سپیشل ،برصغیر میں گیند زیادہ سپن ہوتی ہے ، ہارمر
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)جنوبی افریقہ کے فاسٹ باولر کیگیسو رباڈا نے کہا ہے کہ برصغیر میں ٹیسٹ میچز میں ٹاس اہم ہوتاہے ، پاکستان کے خلاف پاکستان میں ٹیسٹ میچ جیتنے سے اعتماد ملا ہے ،پنڈی ٹیسٹ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ربادا نے کہا کہ پاکستان کا دورہ آسان نہیں تھا،دونوں ٹیسٹ میچز میں پچز اچھی تیار کی گئی تھیں،ٹیسٹ میچ جیتنا برصغیر میں جیتنا بڑی بات ہوتی ہے ،ساؤتھ افریقہ کی نوجوان کھلاڑیوں پر مبنی ٹیم ہے ،برصغیر کا کراؤڈ ہمیشہ پرجوش ہوتاہے ،پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جارحانہ کرکٹ ہی کھیلنے کا پلان تھا،پاکستان کے سپنرز کو کھیلنا آسان نہیں ہوتا،راولپنڈی ٹیسٹ کی پچ پر باؤلنگ کازیادہ مزہ آیا،ٹیم کی جیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے ،پاکستان کا دورہ کرنامیرے لئے خصوصی طور پر سپیشل تھا،عام سپنرز کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کا دورہ ساؤتھ افریقہ نے کوالٹی اسپنرز کے ساتھ کیاہے ،برصغیر میں ٹیسٹ کرکٹ میں پریشر ہوتاہے ۔ سمن ہارمر نے کہا ہے کہ 12 ٹیسٹ میچ میں 5 وکٹیں نہ لینے کا بوجھ تھا،تین یا چار وکٹیں تو لے رہاتھا لیکن پانچ وکٹیں اننگز میں لینا سپیشل ہوتا ہے ۔ راولپنڈی ٹیسٹ کی پچ کو دیکھ کر لگ رہاتھا لاہور ٹیسٹ جتنی ہی سپن ہوگی،برصغیر میں گیند زیادہ سپن ہوتی ہے ۔