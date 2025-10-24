صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی 20ورلڈ کپ،پاک بھارت ٹاکرا 8فروری کو متوقع

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی 20ورلڈ کپ،پاک بھارت ٹاکرا 8فروری کو متوقع

پاکستان، نیوزی لینڈ،آئرلینڈ نے رینکنگ کی بنیاد پر براہ راست رسائی حاصل کی

دبئی(سپورٹس ڈیسک) آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ آئندہ سال 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا جس کی میزبانی بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر کریں گے ۔ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے مقابلے بھارت کے کم از کم 5 شہروں اور سری لنکا کے 2 مقامات پر منعقد ہوں گے جبکہ ایونٹ کا فائنل میچ احمد آباد یا کولمبو میں کھیلا جائے گا، میچز کے حوالے سے حتمی مقام کا فیصلہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت کیا جائے گا جو اس بات پر منحصر ہوگا کہ پاکستان ٹورنامنٹ کے فائنل مرحلے تک رسائی حاصل کرتا ہے یا نہیں۔ورلڈ کپ 2026ء میں مجموعی طور پر 20ٹیمیں حصہ لیں گی، پاکستان، نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ نے بھی اپنی رینکنگ کی بنیاد پر براہ راست رسائی حاصل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سکوں سے سکوٹی کی خریداری، گننے میں تین گھنٹے لگے

انڈے کھانے سے صحت کو حاصل ہونیوالے فائدے

بال سفید ہونے سے ہونیوالے عجیب فائدے کا انکشاف

نو ہزار گھنٹوں تک فعال رہنے والا نیا بیٹری سسٹم تیار

بیوی کا نمبر موٹی کے نام سے محفوظ ،شوہر کو زر تلافی کا حکم

وہ کام جس سے آپ چائے کو صحت کیلئے مفید بنا سکتے ہیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak