ٹی 20ورلڈ کپ،پاک بھارت ٹاکرا 8فروری کو متوقع
پاکستان، نیوزی لینڈ،آئرلینڈ نے رینکنگ کی بنیاد پر براہ راست رسائی حاصل کی
دبئی(سپورٹس ڈیسک) آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ آئندہ سال 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا جس کی میزبانی بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر کریں گے ۔ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے مقابلے بھارت کے کم از کم 5 شہروں اور سری لنکا کے 2 مقامات پر منعقد ہوں گے جبکہ ایونٹ کا فائنل میچ احمد آباد یا کولمبو میں کھیلا جائے گا، میچز کے حوالے سے حتمی مقام کا فیصلہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت کیا جائے گا جو اس بات پر منحصر ہوگا کہ پاکستان ٹورنامنٹ کے فائنل مرحلے تک رسائی حاصل کرتا ہے یا نہیں۔ورلڈ کپ 2026ء میں مجموعی طور پر 20ٹیمیں حصہ لیں گی، پاکستان، نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ نے بھی اپنی رینکنگ کی بنیاد پر براہ راست رسائی حاصل کی۔