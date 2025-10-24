صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانگیر خان ہزار سال کے بہترین پلیئرز کی فہرست میں شامل

نیویارک (سپورٹس ڈیسک)اقوام متحدہ نے سکواش لیجنڈ جہانگیر خان کو گزشتہ 1000 سالوں کے عظیم ترین ایتھلیٹس میں سے ایک کے طور پر اعزاز سے نوازدیا ۔۔۔

جہانگیر خان کا 555لگاتار میچ جیتنے کاریکارڈ ایتھلیٹک تاریخ کی سب سے نمایاں کامیابیوں میں سے ایک ہے ،اقوام متحدہ کی طرف سے ان کا اعتراف عالمی کھیلوں اور بہترین کارکردگی میں پاکستان کے لازوال تعاون کی تصدیق کرتا ہے ۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان اور دنیائے سکواش کے عظیم کھلاڑی جہانگیر خان کو ایک ہزار سال کے بہترین کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل کرناجہانگیر خان کا ہی نہیں بلکہ ملک و قوم کا بہت بڑا اعزاز ہے ۔واضح رہے جہانگیرخان کا اپنے کیریئر میں مسلسل 550میچ جیت کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج ہے ۔

 

