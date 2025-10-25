قائد اعظم ٹرافی چوتھا راؤنڈ ، پہلے دن اسرار، معاذ کی سنچریاں
کراچی بلوز نے لاہور وائٹس کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5وکٹوں پر 326رنز بنائے ،بہاولپورکے ملتان کیخلاف 276 رنز ایبٹ آباد کیخلاف پشاور کے اسرار اللہ نے 117 ،معاذ نے 114 رنز بنائے ،سیالکوٹ کا اسلام آباد کیخلاف 8 وکٹوں پر 365 سکور
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ کے پہلے دن اسرار اﷲ اور معاذ صداقت نے سنچریاں سکور کیں۔ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں بہاولپور نے ملتان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 276رنز بنائے تھے ۔ سعدخان 74 اور محمد عمار71 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ محمد شہریار 50 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ایبٹ آباد کرکٹ سٹیڈیم میں کراچی بلوز نے لاہور وائٹس کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 326 رنز بنائے تھے ۔ رمیز عزیز 77 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں ۔عمیر بن یوسف 73 اور دانش عزیز 51 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔ عمران خان سٹیڈیم پشاورمیں پشاور نے ایبٹ آباد کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 346 رنز بنائے تھے۔
اسرار اللہ نے 117 اور معاذ صداقت نے 114 رنز بنائے ۔ ان دونوں نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 213 رنز کا اضافہ کیا۔مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں فاٹا کی ٹیم فیصل آباد کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 191 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ریحان آفریدی نے 56 رنز سکور کیے ۔آفاق آفریدی اور جہانداد خان نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔فیصل آباد نے کھیل ختم ہونے پر بغیر کسی نقصان کے 127 رنز بنائے تھے ۔ شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں سیالکوٹ نے اسلام آباد کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 365 رنز بنائے تھے ۔ اذان اویس 99 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔عاشر محمود نے 73 اور محمد ولید نے 59 رنز سکور کیے ۔