پچ پر’’نئی لکیریں ‘‘، وائیڈ بال کا نیا قانون کیا ہے

لاہور(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان گزشتہ دنوں پرتھ ون ڈے کے دوران وکٹ کے دونوں جانب وائیڈ لائنز اور سٹمپ کے درمیان نمایاں نیلے رنگ کی نئی لکیریں دیکھی گئیں۔

اسی طرح میرپور میں بنگلادیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ون ڈے میں پچ پر وائیڈ لائنز کے ساتھ پیلے رنگ کی نئی لکیریں دیکھی گئیں۔دراصل انٹرنیشنل کرکٹ میں وائیڈ بال سے متعلق قانون میں جلد تبدیلی کی جا رہی ہے ،یہ قانون فی الحال 6 ماہ کے ٹرائل مرحلے میں ہے اور اگر تجربہ کامیاب رہا تو اسے وائٹ بال کرکٹ میں باضابطہ طور پر تمام میچز میں نافذ کر دیا جائے گا۔ پہلے کوئی بھی گیند جو لیگ سٹمپ سے باہر جاتی تھی، اسے وائیڈ قرار دیا جاتا تھا۔ نئے قانون کے تحت لیگ سٹمپ کے قریب 2 نئی لکیریں کریز پر شامل کی گئی ہیں، جو دائیں اور بائیں ہاتھ کے بیٹرز دونوں کیلئے ہیں۔کوئی بھی گیند جو لیگ سائیڈ پر نئی لکیر کے اندر سے گزرے گی، اسے وائیڈ قرار نہیں دیا جائے گا۔

 

