شان مسعود اچھے بیٹر مگر کپتانی کے قابل نہیں :باسط علی
پتا نہیں کون لوگ ہیں جو چیئرمین پی سی بی کو غلط مشورے دے رہے ہیں
لاہور (سپورٹس ڈیسک)سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی نے کہا ہے کہ شان مسعود بیٹر اچھے ہیں لیکن کپتان بننے کے قابل نہیں ہیں۔باسط علی نے کہا کہ شان مسعود کو بیٹنگ کروائیں اور کپتانی سے ہٹائیں، پتا نہیں کون لوگ ہیں جو چیئرمین پی سی بی کو غلط مشورے دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شان مسعود کی بطور کپتان ٹیم میں جگہ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا ہے ۔ باسط علی نے کہا کہ آپ نے سیریز 1-1 سے برابر کی ہے لیکن دیکھا جائے تو آپ یہ سیریز ہار چکے ہیں، شکست پر افسوس ہوا ہے۔
سابق کرکٹر نے کہا کہ ابھی بھی اگر کرکٹ بورڈ اور سلیکشن کمیٹی کی آنکھیں نہیں کھلیں تو ہماری کرکٹ نیچے جارہی ہے اور نیچے چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ بے وقوف نہیں بنیں گے ۔ باسط علی نے کہا کہ پالیسی اچھی نہیں ہے آپ ایک ٹیسٹ میں تین اوپنرز کو کھلا دیتے ہیں، کامران غلام نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہے لیکن اسے کھلانا نہیں ہے ، سلمان آغا کا 7 نمبر پر کیا رول ہے ؟، جو اچھی بیٹنگ کررہا ہے اسے آخر میں بھیج رہے ہیں۔