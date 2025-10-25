صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالک ملتان سلطانز نے پی سی بی کا نوٹس پھاڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
آپ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے بونوں کی بہت عادت ہوچکی ہے لیگ سب کی ہے جو آپ ڈھائی لوگ اسے چلارہے آپ کی نہیں،ویڈیو پیغام

ملتان ( سپورٹس رپورٹر ) پی سی بی اور ملتان سلطانز میں معاملات مزید کشیدہ ہوگئے علی ترین نے پی سی بی کے قانونی نوٹس کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا ،گزشتہ شب علی ترین نے ویڈیو پیغام میں کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے ، آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب چپ کرکے بیٹھیں اور آپ کی لائن ٹو کریں، آپ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے بونوں کی اتنی عادت ہوچکی ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتے ۔اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی صلاحیت ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ مسئلے ایسے حل نہیں ہوتے ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی دھمکیوں سے میں چپ ہوجاؤں گا تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے ، کیونکہ میں اس لیگ سے محبت کرتا ہوں۔

کیونکہ یہ لیگ ہماری ہے ، فینز کی ہے ، پورے پاکستان کی ہے ، جو آپ ڈھائی لوگ اسے چلارہے ہیں، آپ کی نہیں ہے ۔ آپ نے کیونکہ سرعام معافی کا مطالبہ کیا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل بہتر ہو، میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے مسائل دیکھ کر آواز اٹھائی، میری غلط ہے کہ میں آپ کی اوسط درجے کی ذہنیت سے ناخوش ہوں، یہ میری غلطی ہے آپ کی نہیں ہے ۔ ویڈیو کے اختتام پر انہوں نے پی ایس ایل انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ‘تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے اتنی غلط مطالبات کیے اور غلط چیزوں پر تنقید کی، انہوں نے پی سی بی کا قانونی نوٹس پھاڑتے ہوئے کہا کہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ معافی پسند آئے گی۔

 

